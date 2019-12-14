Bursa'da darp ettiği kadını seyir halindeki araçtan yola attı

Bursa'da bir kadın tartıştığı kişi tarafından dövülerek seyir halindeki araçtan aşağı atıldı. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Bursa Osmangazi'de bir sürücü darp ettiği kadını seyir halindeki otomobilden attı. 

Atıcılar Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, seyir halindeki otomobilin içindeki Ayşe A.(26) ile sürücü Berk K. arasından henüz bilinmeyen bir nednele tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle Ayşe A.'yı aracın içinde darbeden Berk K. bir süre sonra hareket halindeki araçtan kadını atarak uzaklaştı.

Yoldan geçen sürücülerin kadını fark etmesiyle olay yerine polis ekipleri geldi. Olay yerine sinir krizi geçiren kadın çevredekilere saldırıda bulundu. 

Polis ekipleri tarafından sakinleştirilen kadın sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ayşe A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, çevrede bulunan güvenlik kamerasını incelemeye alan ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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