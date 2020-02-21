Ceren Damar davasında karar açıklandı: Katile ağırlaştırılmış müebbet

ntv.com.tr 21.02.2020 - 16:47
Ankara'da 27 yaşındaki araştırma görevlisi Ceren Damar'ı öldüren sanık Hasan İsmail Hikmet ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.
24 Ocak 2020 tarihli davada erteleme kararı verilmişti. Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4. duruşmasında karar çıktı.
Mahkeme "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
CEZA İNDİRİMİ YOK
Sanığın cezasında herhangi bir indirim uygulanmadı.
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019 tarihinde üniversite yerleşkesindeki odasında, sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vurulduktan sonra 17 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü.
CEREN DAMAR İÇİN AĞIT - VİDEO