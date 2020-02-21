Ceren Damar davasında karar bekleniyor

Ankara'da kopya nedeniyle hakkında tutanak tuttuğu öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından öldüren akademisyen Ceren Damar Şenel dördüncü davası bugün görülecek.

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Ankara'da 27 yaşındaki Ceren Damar'ı öldüren sanık hakkında görülen 24 Ocak 2020 tarihli davada erteleme kararı çıkmıştı.  

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019 tarihinde üniversite yerleşkesindeki odasında, sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vurulduktan sonra 17 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

Olayın ardından tutuklanan Hasan İsmail Hikmet, 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan yargılandığı davanın 4. duruşmasında hakim karşına çıktı. 

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