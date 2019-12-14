Ceren Özdemir katiline 3 kez ağırlaştırılmış müebbet

Ceren'in katil zanlısı Özgür Arduç için hazırlanan iddianamede 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi. Savcı'nın isteği üzerine ise Arduç iyi hal indirimden faydalanamayacak.

Ordu'da yaşayan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin soruşturmada gelişme var. Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı, katil zanlısı Özgür Arduç için iki ayrı iddianame hazırladı.

Zanlıya, "canavarca hisle kasten öldürme" ve "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçlamaları yöneltildi.



KATİL ZANLISI ARDUÇ'UN İFADESİ

Hakkında, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Zanlıya verilecek cezada indirim uygulanmaması talep edildi.



13 sayfalık iddianamede Özgür Arduç'un ifadelerine de yer verildi. Buna göre Arduç, cinayetten pişman olmadığını söyledi ve "bıçak görevini yapmıştır" dedi. Ceren'i öldürdükten sonra başka bir kadını daha öldürmeyi planladığını ancak yakalandiğini belirtti.

VETERİNERDEN ETER ALMAK İSTEMİŞ

Zanlı ayrıca daha önce kedileri de öldürdüğünü itiraf etti. Cinayet gününe ilişkin de farklı ayrıntılar ortaya çıktı. Zanlının, cezaevindeki arkadaşının eşinden silah almaya gittiği ancak kadının tepki gösterdiği öğrenildi.



Özgür Arduç'un daha sonra bir veteriner kliniğinden eter almak istediği, burada da reddedildiği belirlendi.



İddianameler, Ordu Birinci Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu.



Özgür Arduç, yargı süreci başlatıldığında duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden, ses ve görüntülü bilişim sistemi üzerinden katılacak.



Katil zanlısı, bale kursu çıkışı evine dönen Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldürmüş, kendisini yakalayan iki polisi de bıçakla yaralamıştı.



Ceren'i tanımadığını ve güçsüz gördüğü için öldürdüğünü itiraf eden zanlı,, "Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu"nda tutuklu bulunuyor.

