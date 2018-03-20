INTERPOL Genel Sekreterliği Çocuklara Karşı İşlenen Cinsel Suçlarla Mücadele Alt Direktörlüğü Önleyici Faaliyetler Proje Sorumlusu Dr. Bülent Tansel, "Bir çocuğun cinsel istismara uğradıktan sonra yaşadığı şok durumu ve travma halini atlatması 4 ile 6 hafta arasında değişir. Bu nedenle cinsel istismarda zaman kavramı yoktur." dedi.



Tansel, Toros Üniversitesi Öğrenci Konseyi tarafından 45 Evler Yerleşkesi'nde düzenlenen "Çocuk Cinsel İstismarında Psikolojik Yaklaşımlar" konulu panelde yaptığı konuşmada, çocukların cinsel istismara maruz kalma durumunun son dönemlerde giderek arttığını belirtti.



Cinsel istismarın önlenmesi için uluslararası alanda çalışmalar yapıldığını anlatan Tansel, konunun geniş kapsamda ele alınması gerektiğini ifade etti.



Konunun üzerinde tüm kesimlerce hassasiyetle durulmasını isteyen Tansel, şöyle devam etti:



"Çocuğun cinsel istismarı, basit bir olgu değildir. Toplumu temelden sarsan, aynı zamanda çocukların ruh sağlığını etkileyerek çok derin ve kalıcı izler bırakan, insanlık dışı eylemlerdir. Bu insanlık tarihinin çocuklara yönelik gerçekleştirdiği en büyük suçlar arasında sayılabilir. Çocukların yaşam becerilerini artırmaya yönelik programlar, içinde bulundukları gelişim evresine uygun olarak geliştirilmeli ve hızla uygulamaya geçirilmelidir."



Bu konuda toplumun bilinçlenmesi adına daha somut adımlara ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Tansel, sorunla mücadele için bunun şart olduğunu söyledi.



Tansel, kanunlarda da bu konuyla ilgili gerekli yaptırımların olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:



"Dünyada bu konuda en ciddi yasaların bulunduğu ülkelerin başında İngiltere ardından da ABD geliyor. Türkiye'deki kanunlar da bu konuda çok ciddi boyutlarda yaptırım uyguluyor. Türkiye'deki kanunlarda da en az Almanya ve Fransa'daki kadar tedbirler alınıyor. Tek sıkıntı ise uygulama alanında ve insanların anlayışında yaşanıyor. Önemli olan kuralları içselleştirip hayata yansıtmak."



Türk Ceza Kanunu'nda çocuk cinsel istismarı konusunda ciddi yaptırımlar bulunduğunu yineleyen Tansel, "Cinsel istismar olmuş ama çocuk sonra söylemiş" yaklaşımının kabul edilemeyeceğini aktardı.



Tansel, böyle kötü bir durumu dile getirmenin zaman alabileceğine dikkati çekerek, "Çocukların cinsel istismara maruz kaldıktan sonra yaşadıklarını anlayıp, bunu sesli olarak belirtmeleri zaman alır. Bir çocuğun cinsel istismara uğradıktan sonra yaşadığı şok durumu ve travma halini atlatması 4 ile 6 hafta arasında değişir. Bu nedenle cinsel istismarda zaman kavramı yoktur" diye konuştu.



Tansel, toplantıda öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

