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Cinsel Ayrımcılık Komiseri Kate Jenkins yaptığı açıklamada iş hayatında yaşanan cinsel saldırılara yönelik gerçekleştirilecek ulusal soruşturmanın küresel bir hareket haline gelen #MeToo hareketi üzerine alınmış bir karar olduğunu söyledi.



Hükümet soruşturmayı bu zamana dek dünya çapında yapılan en kapsamlı araştırma olacağını söyleyerek 12 ay bouyunca devam edeceğini ifade etti. Ayrıca, soruşturma sonunda yeni ceza kanunları getirilmesi de dahil olmak üzere cezaları çok kapsamlı bir hale getirmek istediklerini belirtti.



Jenkins, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "#MeToo hareketi, cinsel tacizden bahseden birçok kadın ve erkeğin sesini duyurmasını sağladı ve işyerlerinin daha iyisini yapmak istediğini biliyoruz." diyerek bu soruşturmanın Avustralya hükümeti için önemini vurguladı.



Öte yandan, Avustralya İnsan Hakları Komisyonu (AHRC) cinsel saldırıyı “Avustralya işyerlerinde kalıcı ve yaygın bir sorun” olarak tanımlamış ve 15 yaşın üzerindeki Avustralyalıların % 20'sinden fazlasının iş yerinde cinsel saldırıya uğradığını belirtmiştir.

ÇOCUKLARI CİNSEL İSTİSMARDAN NASIL KORUYACAĞIZ?

