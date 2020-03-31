Corona virüs salgınının gizli kurbanları: Bir istismarcı ile karantinadayım

NTV.COM.TR - İngiltere ve Galler'deki yerel istismar kuruluşlarına göre, İngiltere'de bu hafta sonu Ulusal İstismar Yardım Hattı'na yapılan çağrılar yüzde 65 arttı.

Birleşmiş Milletler (BM) yoksul ülkelerde yaşayan kadınların istismar bildirme olasılıklarının daha az olacağı konusunda uyardı. BBC, onları istismar ettiklerini söyledikleri erkeklerle birlikte karantinada olan iki kadınla konuştu.



HİNDİSTAN’DAN GREETA



BBC’nin bildirdiğine göre, aile içi şiddete uğradığını söyleyen Greeta ile röportaj, Hindistan'ın corona virüsün yayılmasını engellemek için 21 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etmesinden bir gün önce gerçekleştirildi.



Hindistan’ın Mohalla adı verilen düşük gelirli bir mahallesinde yaşayan Geeta, röportaj için sabah 5'te uyanıyor, eşi Vijay yerde yanında yatıyor.



Corona virüs salgını daha az insanın toplu taşımayı kullandığı anlamına geliyordu, bu yüzden bir çekçek sürücüsü olarak Vijay'ın geliri günde 1500 rupiden (yaklaşık 130 TL) günde 700 rupiye düştü.



Geeta'nın aile geliri, corona virus salgını nedeniyle üçte bir oranında azaldı.



Vijay, "Kaç gün böyle olacak?" bağırdı, bir şişe fırlattı. Geeta'nın çocukları sığınmak için annelerinin yanına sığındı.



Geeta, “Çocukları sakinleştirmek biraz zaman aldı” diyor. "Babalarını hayatlarında birçok kez öfkeli gördüler, ancak son birkaç hafta daha kötüydü. Duvara bir şeyler fırlattığını ve bana şiddet uyguladığını gördüler" ifadelerini kullandı.



Geeta'nın eşini daha önce birkaç kez şiddete uğradığı için terk etmeye çalıştı ancak çocuklarıını bırakamadığı için gidemedi.



Greeta, sıradan bir günde su almak için en yakın kuyuya bir kilometre yürürdü. Eve gelirken komşularıyla sohbet ederdi. Gün boyunca ev yemekleri ev işleriyle uğraşacak, ertesi gün kahvaltı hazırlamaya başlayacaktı. Eşi sabah saat 7'de ayrılacak, öğlen kestirmek için geri dönecek ve iki çocuk okula gidecekti. Ancak Greeta, “ Okul ayın 14'ünde kapandıktan sonra işler değişti” diyor. “Çocukların sürekli evde olması kocamı daha da öfkelendirdi” ifadelerini kullanıyor.



EKONOMİK BAĞIMSIZLIK İHTİMALİ ORTADAN KALKTI



Geeta'nın corona virüs salgınından önce bir planı vardı: Kocası işteyken ve evi temizledikten sonra, mahallenin hemen dışındaki bir ofis binasına giderdi. Orada, kadınların dikmeyi, okumayı ve yazmayı öğrendiği bir topluluktan ders alıyor ve kendi ekonomik bağımsızlığını kazanmayı hedefliyordu



Geeta finansal açıdan özgür olmak ve çocuklarıyla birlikte hareket etmek için yeterli beceriye sahip olmak istiyor. Sınıfta ayrıca aile içi şiddet mağdurlarına yardım etmek için eğitilmiş danışmanlarla da bir araya geliyordu.



Ancak 24 Mart'ta başlayan 21 günlük sokağa çıkma yasağı buna bir son verdi. Okullar kapandı ve toplum danışmanlarının savunmasız kadınları ziyaret etmesi imkansız durumda.



Hindistan’ın Rajasthan'ın eyaletindeki ikinci büyük şehri Jodhpur'daki kadınları destekleyen bir organizasyon olan Sambhali Trust için gönüllü çalışan Vimlesh Solanki, corona virüsün kadınları tehlikeye attığını söyledi.



NEW YORK’TAN KAİ



Kai telefonunu açtı ve yavaşça yazdı. "Annem seninle kalmamı istiyor". Hemen bir cevap geldi: "Sorun değil."



Geçen hafta bir genç, bir daha asla gelmeyeceğine yemin ettiği evine tekrar dönmek zorunda kaldı.



Fiziksel ve cinsel olarak onu yıllarca kötüye kullandığını söylediği babasının yanında kalmaya başladı.



Kai’nin annesi günde 12 dolar kazandığı işini kaybetti ve sağlık sigortarının sonlandığını aktararak ona babasının yanında kalması gerektiğini söyledi. Diğer taraftan bu, Kai’nin terapisine devam etmesi için gereken kaynağın sonlanması anlamına da geldi.



SAVUNMAZ KADINLARLA ÇALIŞAN SAHA GÖREVLİLERİ İÇİN ACİL FON ÇAĞRISI



BM Kadınlar İcra Direktörü Phumzile Mlambo-Ngcuka, savunmasız kadınlarla çalışan insanlara koruyucu giysi verilmesi için acil bir fon kurulması çağrısını yaptı.



Mlambo-Ngcuka, "İhtiyacımız olan, kadınlarla birlikte çalışan saha işçilerinin topluluklara ulaşması ve savunmasız kadınları kontrol etmesi. Bu bir öncelik olmalı ve bunun için acil küresel hükümet fonu olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.



Direktör, ulusal istismar hatlarında artan çağrılar görüldüğü ABD ve İngiltere'den farklı olarak, gelişmekte olan ülkelerde durumun daha da kötü olabileceği uyarısını yaparak, "Daha düşük sosyo-ekonomik sevide bulunan kadınların istismarcılarıyla birlikte bir ya da iki odalı evde yaşadıkları için onları şikayet etmeleri imkansız. Geçmişte Batı Afrika'daki Ebola salgınının evde cinsiyete dayalı şiddetin büyük ölçüde arttığını öğrendik" açıklamasını yaptı.

PSİKOLOGLARDAN ONLİNE CORONA VİRÜS TERAPİSİ