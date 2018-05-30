Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na ilk defa bir kadın başkan seçildi. Genel sekreterlik görevini yürüten Arzu Çerkezoğlu, başkanlığa getirildi.
Kani Beko'nun istifa ederek CHP İzmir Milletvekili adayı olmasının ardından DİSK Yönetim Kurulu, genel başkanlığa Arzu Çerkezoğlu'nun getirilmesine karar verdi. Böylece 13 şubat 1967'de kurulan DİSK'te ilk defa bir kadın, genel başkanlık koltuğuna oturdu.
DİSK'e ilk kadın başkan: Arzu Çerkezoğlu
NTV HaberKadına Şiddet
1967'de kurulan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) başkanlığına Arzu Çerkezoğlu getirildi. Çerkezoğlu DİSK tarihinin ilk kadın başkanı oldu.
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na ilk defa bir kadın başkan seçildi. Genel sekreterlik görevini yürüten Arzu Çerkezoğlu, başkanlığa getirildi.