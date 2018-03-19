Emekli öğretmen, kız öğrenciye cinsel istismardan tutuklandı

Trabzon'un ’un Vakfıkebir ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde eğitim gören kız öğrencinin ailesi 2 ay önce meslek dersi öğretmeni olan A.K.’nin çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvurarak şikâyetçi oldu.
Olayla ilgili idari soruşturma başlatıldı. İdari soruşturma kapsamında A.K.’ye maaş kesme cezası verildi. Bu sürede emekliye ayrılan öğretmen A.K. hakkında aile savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan A.K., ‘Cinsel istismar’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.
VIDEO - CİNSEL İSTİSMAR DÜZENLEMESİNİN AYRINTILARI BELLİ OLMAYA BAŞLADI