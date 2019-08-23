Emine Bulut'u bıçaklayarak öldüren eski eşi için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Olay, 18 Ağustos'ta Kırıkkale'deki bir kafede meydana geldi.

Bir fabrikada güvenlik görevlisi olan Fedai Baran, 4 yıl önce boşandiği 38 yaşındaki Emine Bulut ve 10 yaşındaki kızı F.B.B. ile buluştu.

Fedai B. ile Emine Bulut arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşünce Fedai B., eline aldığı ekmek bıçağıyla Emine Bulut'u, kızının gözü önünde yaraladı. Emine Bulut kanlar içinde yere yığılırken, Fedai B. olay yerinden kaçtı.



F.B.B. ise olayın etkisiyle şoka girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Emine Bulut'u yaptıkları ilk müdahalenin ardından şoka giren kızı F.B.B. il birlikte Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Emine Bulut, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.



Çalışma başlatan polis ekipleri, kısa sürede cinayet zanlısı Fedai B.'yi, Bahşılı ilçesi girişinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Fedai B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cinayete tanık olan küçük kız ise psikolog gözetiminde yakınlarının yanında tutuluyor.

HAKARET ETTİ BAHANESİ



Öte yandan, Sulakyurt cezaevine gönderilen Fedai Baran'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Zanlının ifadesinde şunları söylediği öğrenildi:

Fedai Baran

"Eski eşim ve çocuğumla lokantada bir araya geldik. Önce konuştuk. Ardından tekrar başka biri ile evlenip evlenmeyeceğini, böyle bir şey duyduğumu söyledim. Kendisi de bana evleneceğini beyan etti. Ardından çocuğumun velayet konusunu konuştuk. Ancak kendisi bana çocuğumun yanında hakaret etti, küfür etti. Ben de sinirlenerek sürekli yanımda gezdirdiğim bıçakla, önce karın kısmına vurdum. Ardından benim boğazıma sarılarak bağırmaya başladı, ben de vücudunun değişik bölgelerine bıçak vurup, lokantanın önünde bulunan taksiye binerek kaçtım. Burada polis ekipleri yakaladı."



JET İDDİANAME

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığından konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Zanlının Emine Bulut'u boğaz, sol kol, göğüs kısmından bıçakla yaraladığı aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan Emine Bulut burada yaşamını yitirmiş, olayın faili olan F.V, kısa bir süre sonra Bahşılı köprüsü altında yakalanmıştır. Şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığımızca 18 Ağustos tarihinde tutuklanma talebi ile Kırıkkale Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, aynı gün Kırıkkale Sulh Ceza Hakimliğinin, 2019/401 sorgu numarası ile tutuklanmış ve Kırıkkale F Tipi Ceza İnfaz Kurumuna nakli sağlanmıştır ve halen Kırıkkale F Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olarak bulunmaktadır."



ŞİDDET İÇERİKLİ GÖRÜNTÜLERE ERİŞİM YASAĞI



Açıklamada, zanlı hakkında "canavarca hisle tasarlayarak adam öldürme" suçundan iddianame düzenlendiği ve olay anına ilişkin şiddet içerikli görüntülere erişim ve yayın yasağı getirildiği bildirildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Toplumun veya bireyin üstün ve gözetilmesi gereken hukuki yararını korumak amacıyla kamu sağlığı ve kamu düzeni açısından sosyal medya ve medya kuruluşlarında yayınlanan olay anına ilişkin şiddet içerikli görüntülere Kırıkkale Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişimin ve yayınlanmasının kısıtlanması kararı verilmiştir. Olayla ilgili, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tüm yönleri ile soruşturma yapılıp şüpheli hakkında 'canavarca hisle tasarlayarak adam öldürme' suçundan Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesine iddianame düzenlenmiştir."

ESKİ EŞİNİN BIÇAKLADIĞI EMİNE BULUT'UN ÖLMEDEN ÖNCEKİ FERYADI

Emine Bulut'un, olayın hemen ardından olay yerinde çekilen görüntüsü de ortaya çıktı. Fedai Baran'ın eski eşini bıçakladıktan saniyeler sonra çekilen görüntüde kanlar içinde olan ve ayakta durmakta zorlanan Emine Bulut'un, "Ben ölmek istemiyorum" diyerek feryat ettiği görüldü.



Kızı F.B.B.'nin ise "Anne lütfen ölme" diyerek, annesinin başını tutması ve ağlaması görüntüye yansıdı. Görüntüde Fedai Baran'ın iki kişi tarafından kafeden çıkarılması da yer aldı.

Emine Bulut'un son anlarına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılması infiale yol açtı. Toplumun her kesiminden Türkiye'nin gündemine oturan olayla ilgili tepki yağdı.

BAKANLIK MÜDAHİL OLACAK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan da konuyla ilgili bir açıklama geldi. Açıklamada, "Cinayeti gerçekleştiren kişinin en ağır cezayı alması için Bakanlık Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz kanalı ile de davaya müdahil olunacaktır" denildi.HABERE GİT

FAHRETTİN ALTUN: ÇOK AMA ÇOK ELİM BİR OLAY

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da konuyla ilgili bir açıklama yaparak "Bu olay çok ama çok elim bir olaydır. Bir kere daha tekrar etmek istiyoruz; kadına yönelik şiddetin herhangi bir türü kesinlikle kabul edilemez" ifadelerini kullandı.HABERE GİT

SOSYAL MEDYADAN EMİNE BULUT CİNAYETİNE TEPKİLER

Vahşice katledilen Emine Bulut’a Allah’tan rahmet diliyorum. Cinayetin hemen ardından saldırgan derhal tutuklanmıştır. Hukuki süreç devam etmektedir. Yargı makamları tarafından caniye hak ettiği cezanın gecikmeksizin verileceğine inancım tamdır. — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) August 23, 2019

#EmineBulut vahşeti yüreklerimizi dağladı.

Katil gözaltına alındı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız davaya müdahil oldu.

Geride kalan yavrusuna sahip çıkılacak.



Söz artık yargıda.



Bu katilin en ağır şekilde cezalandırılmasını bekliyoruz. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) August 23, 2019

“Ölmek istemiyorum”



Bugüne kadar cinayete kurban giden tüm kadınların çığlığıydı aslında.



“Anne lütfen ölme”



Öksüz kalan tüm evlatların gözyaşları...#EmineBulut’u erkek şiddeti nedeniyle kaybettik. Şiddetle mücadelede kadın ve çocukların yanındayız, olmaya devam edeceğiz. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) August 23, 2019

Yaşanan bu vahşete sessiz kalmıyoruz! Failinin en ağır ceza ile yargılanmasını, toplumumuzda kadın cinayetlerinin artık son bulmasını diliyoruz!#EmineBulut pic.twitter.com/0NopCcE6fN — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 23, 2019

KADIN CİNAYETLERİNDE CAYDIRICI CEZA NE OLMALI?