Erzurum'da eşini darp ederken araya giren oğlunu vurdu

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, eşini darbeden Hüseyin D., araya girerek müdahale eden oğlu Erkan D.'yi tüfekle sırtından vurdu.



Saat 14.30 sıralarında Damarlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda Hüseyin D., iddiaya göre evde, eşini darbetmeye başladı. Çiftin oğlu Erkan D., araya girerek, babasını engellemeye çalıştı. Bunun üzerine baba evdeki tüfeği aldı. Babasının elindeki tüfeği gören Erkan D., evden kaçmak istedi. Ancak baba, tüfeği ateşleyerek, oğlunu sırtından vurdu.



Erkan D., ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Hayati tehlikesi bulunmayan Erkan D., ifadesinde babasının annesini darbederken araya girdiğini, sonra da babasının kendisini vurduğunu anlattı. Gözaltına alınan Hüseyin D. ise Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.