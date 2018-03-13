Ugandalı bir milletvekili erkeklerin eşlerini dövmesi gerektiğini söyleyince büyük tepki çekti. Milletvekili hakkında soruşturma başlatıldı.
Milletvekili "Erkek olarak karınızı disipline etmelisiniz, yola getirmek için bir şekilde dövmelisiniz" ifadelerini kullandı.
Bunun üzerine kadınlar ayağa kalktı ve milletvekilinden özür dilemesini talep etti.
Uganda Parlamento Sözcüsü’nün talebi üzerine, şiddet içerikli sözleri nedeniyle milletvekili hakkında soruşturma başlatıldı.
Uzmanlar milletvekilin psikolojik destek alması gerektiği yönünde tavsiyede bulundu. Milletvekili açıklamayı Uganda Devlet Başkanı'nın "Eşlerini döven erkekler aptal ve korkaktır" sözleri üzerine yapmıştı.
"Eşinizi dövün" diyen Ugandalı milletvekiline terapi teklifi
NTV HaberKadına Şiddet
Ugandalı bir milletvekili erkeklerin eşlerini dövmesi gerektiğini söyledi. Şiddet içerikli sözleri nedeniyle milletvekili hakkında soruşturma başlatıldı.
Ugandalı bir milletvekili erkeklerin eşlerini dövmesi gerektiğini söyleyince büyük tepki çekti. Milletvekili hakkında soruşturma başlatıldı.