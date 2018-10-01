Adana Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde 14 yaşındaki kız çocuğu K.A. ile 16 yaşındaki İ.G'nin evlendirilmek istendiği ihbarını alan Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri adrese giderek düğüne müdahale etti.



Güvenlik güçleri damat İ.G, anne ve babası ile K.A'nın anne ve babasını ifadelerini almak üzere Köprübaşı Polis Merkezi'ne götürdü.



İfadeleri alınan 5 kişi işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.



Kız çocuğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı sevgi evlerine yerleştirildi.



Saadet Öğretmen Ulusal Çocuk İttifakı Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düğün günü bir kişinin kendilerine ihbarda bulunduğunu belirterek, bunun üzerine hemen ilgili kişi ve kurumlarla irtibata geçtiklerini anlattı.



Ceylan, dernek avukatı ile psikoloğunun polisle birlikte sokakta yapılan düğün yerine giderek duruma müdahale ettiğini dile getirdi.



Çocukların anne ve babalarının emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldığını aktaran Ceylan, "Düğüne müdahale sırasında aileler itirazlarda bulundular ama suçlu olduklarını biliyorlardı. O çocukların okutulması gerekirdi. Evlendirilmek istenen kız çocuğumuz şu an devlet koruması altında. Ona yaşadığı bu durum nedeniyle psikolojik destek verilmeye başlandı. Hukuki süreç devam ediyor." ifadesini kullandı.



ÇOCUK GELİNİN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ