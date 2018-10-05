Kadın cinayetlerinde vahim tablo giderek büyüyor. Eylül ayında 45 kadın öldürüldü.

Ağustos ayında 41, Temmuz ayında 37 kadın öldürülürken Haziran ayında ise 39 kadın cinayete kurban gitmişti.

Kadın Cinayetlerinin Durduracağız Platfomu’nun verilerine göre bir önceki aya göre eylül ayında kadın cinayeti arttı.

Bu ay işlenen kadın cinayetlerinin 11’i şüpheli ölüm olarak kaydedilirken, 12 kadının neden öldürüldüğü tespit edilemedi ve 13’ü kendi hayatına dair karar almak isterken öldürüldü.



Öldürülen kadınların 16’sının faili meçhul, 11’i evli olduğu erkek tarafından, 6’sı birlikte olduğu erkek, 5’i akraba ya da tanıdığı kişiler tarafından, 2’si babası, 2’si tanımadığı erkek, 1’i ayrıldığı erkek, 1’i erkek kardeşi ve 1’i de imam nikahlı olduğu erkek tarafından öldürüldü.



Bu ay içerisinde en çok kadın cinayetinin işlendiği iller şu şekilde; İstanbul 7, Mersin 4, Ankara 2, Aksaray 2.



Eylül ayında öldürülen kadınların 39’unun koruma kararının olup olmadığı bilinmezken; 4’ünün uzaklaştırma kararının ve 2’sinin boşanma davasının olduğu biliniyor.



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