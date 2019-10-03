Eylül ayı kadın cinayetlerinde son ayların en yüksek rakamına ulaşıldığı ay oldu.

Bu ay 53 kadın cinayete kurban giderken kadına şiddet ise devam etti.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verilerine göre, işlenen kadın cinayetlerinin 11’i şüpheli ölüm olarak kaydedilirken, 31 kadının neden öldürüldüğü tespit edilemedi, 2’si ekonomik bahaneyle, 9’u boşanmak istemesi, barışma isteğini reddetmesi, arkadaşlık isteğini reddetmesi gibi kendi hayatına dair karar almak isterken öldürüldü.

Eylül ayında öldürülen 53 kadının 17’sinin kim tarafından öldürüldüğü tespit edilemedi, 15’i evli oldukları erkek, 6’sı tanıdık/akraba, 5’i birlikte olduğu erkek, 3’ü oğlu, 2’si ağabeyi, 2’si eskiden evli olduğu erkek, 1’i evli olduğu erkek ve ailesi, 1’i evli olduğu erkek ve kardeşi, 1’i de tanımadığı biri tarafından öldürüldü.



KADINLAR EN ÇOK KESİCİ ALETLERLE ÖLDÜRÜLDÜ



Kadınların 18’i kesici aletle, 12’si ateşli silahlarla, 2’si boğularak, 1’i boğularak ve kesici aletle, 1’i düşerek, 1’i kimyasal madde ile, 1’i de yanarak öldürüldü. Ve ne yazık ki 17’sinin nasıl öldürüldüğü tespit edilemedi.



KADINLAR ÇOĞUNLUKLA EVLERİNDE ÖLDÜRÜLDÜ



Kadınların 30’u evinde, 6’sı sokakta, 2’si parkta, 1’i ahırda, 1’i bahçede, 1’i eğlence mekanında, 1’i iş yerinde, 1’i manavda, 1’i de otelde öldürüldü. Öldürülen kadınların 2’si barajda, 2’si ormanda, cansız bedenleri bulundu. 5 kadının nerede öldürüldüğü tespit edilemedi.



Ulaşılabilen veriye göre kadınların 7’si bir işyerinde çalışıyor, 1’si çalışmıyor ve 45 kadının çalışma durumu ise bilinmiyor.

Eylül ayında öldürülen kadınların 40’ının koruma kararının olup olmadığı bilinmezken; 11 kadının herhangi bir uzaklaştırma veya koruma kararı bulunmuyor.

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CİNSEL ŞİDDET DEVAM EDİYOR



Adana'da yaşayan 80 yaşındaki Fatma Altunöz, evinde komşusu 54 yaşındaki İ.M.'nin cinsel saldırısına uğradı. İ.M. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı, sosyal medyada büyüyen tepkiler üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Adana’da 12 kadın kendilerini sürekli taciz eden 80 yaşındaki erkeği işbirliği yaparak polise teslim etti.



Çorum'da 52 yaşındaki İ.S., %80 engelli 13 yaşındaki bir çocuk ile %70 engelli 24 yaşındaki bir kadına cinsel istismarda bulundu.



Bilecik'te yaşayan 21 yaşındaki H.Ç., muska yazma bahanesiyle 63 yaşındaki Mustafa Ö.'nün cinsel saldırısına maruz kaldı.



Tekirdağ'da sabah çocuklarını okula gönderen N.A., sonrasında komşusu M.A.'nın cinsel saldırısına uğradı. M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



ÇOCUK İSTİSMARLARI DEVAM EDİYOR



Şanlıurfa Barosu'nun hazırladığı rapora göre, 2019'un ilk yarısında 378 çocuk istismara maruz kaldı. Rapora göre yaş aralığı 12-16 olan çocuklardan 21’i hamile kaldı, istismara uğrayan 378 çocuğun 287’si kız, 91’i erkek olduğu öğrenildi.

İzmir'de 11 yaşındaki D.O.'nun 4 yaşından beri, şu anda 24 yaşında olan kuzeni cinsel istismarına uğradığı ortaya çıktı.



İstanbul yaşayan 17 yaşındaki A.Ö. zorla evlendirilmek istendi, arkadaşının polise yaptığı ihbar sayesinde son anda düğünden kurtarıldı.



İstanbul’da faaliyet gösteren yatılı bir Kur'an kursunda en az 20 öğrencinin kurs öğretmenleri tarafından cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı.



Nevşehir'de 12 yaşındaki bir çocuk, M.P. tarafından cinsel istismara uğradı. M.P. tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Kocaeli'de 16 yaşındaki R.G.'ye, arkadaşı E.C. tarafından zorla alkol ve uyuşturucu verildiği ve R.G.’nin istismar edildiği tespit edildi. E.C. dahil 11 kişi gözaltına alındı.



EYLÜL AYI DAVALARI



Ceren Damar'ı öldüren Hasan İsmail Hikmet'in aynı zamanda eskiden birlikte olduğu kız arkadaşına karşı işlediği özel hayatın gizliliği, taciz ve tehdit suçlarından 2015'ten beri yargılandığı ortaya çıktı. Fail bu ay başlanan ilk duruşmada kadın cinayeti davalarında çok duyduğumuz "ilişkimiz vardı" ve "pişmanım, sinirle bıçakladım" diyerek haksız tahrik indiriminden faydalanmaya çalıştı. Tutukluluk kararı devam ediyor, dava 29 Kasım'a ertelendi. (HABERE GİT)

Diyarbakır’da sokak ortasında boşanma aşamasında olduğu Mesut Issı tarafından çocuklarının gözü önünde ateşli silahla öldürülen Müzeyyen Boylu’nun ilk duruşması gerçekleştirildi, fail ağırlaştırılmış müebbetle yargılanıyor. Müzeyyen Boylu'nun davası 4 Kasım'a ertelendi. (HABERE GİT)



İzmir’de polis olarak görev yapan A.D. tarafından öldürülen Hande Buse Şeker’in davasında duruşma kapalı oturum yapıldı, davada başka polisler faile tanıklık yaptı.



Antalya’da Nailia Nutfullina, birlikte olduğu erkek Altay Aksoy tarafından dövülerek öldürülmüştü. Karar duruşmasında mahkeme Altay Aksoy’a önce ömür boyu hapis cezası verdi, sonra “iyi hal” indirimi ile 25 yıla indirdi.

Eskişehir’de Öznur Sazlar, boşanma aşamasında olduğu ve uzaklaştırma kararı bulunan H.S. tarafından 15 yerinden bıçaklanmıştı. H.S. görülen ilk duruşmada tahliye edildi.



İstanbul’da 19 sene önce öldürülen ve katili bulunamayan Çağla Tuğaltay’ın dosyasının zaman aşımı süresine 1 yıl kala cinayet dosyası yeniden inceleniyor.





İstanbul Pendik'te Melisa Sağlam'a kıyafet bahanesiyle saldıran Ercan Kızılateş 22 ay hapis cezası aldı.



Evli olduğu erkek tarafından cinsel saldırıya uğrayan Merve Tula'nın davasında adli tıp raporu olmasına rağmen hakim beraat kararı verdi.





Konya'da N.Ş. isimli kadın aynı sitedeki komşusu H.P. tarafından cinsel saldırıya uğradı. Yerel mahkemenin cinsel saldırı suçundan verdiği 4 yıl 2 ay ceza, "iyi hal indirimi" ile 1 yıl 8 ay'a indirildi.



14 yaşındaki S.Ş.Ç.’yi istismar eden Muhsin Kurnaz’a 30 yıl hapis cezası verildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise çocuk mağdurun rızasının olduğunu savunarak, sanığın istismardan beraatına karar verilmesini istedi.