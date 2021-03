Genç kadın tek tek anlattı: 41 günlük kabus!

Ankara'da yaşayan hemşire S.S. (26), 6 yıl önce kendi kliniğini açtı. İş hayatında başarılı, ailesi ve arkadaşları ile mutlu ve hayata pozitif bakan hemşire, 41 gün önce severek evlendiği kocası tarafından defalarca psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldı.

İlk şiddeti nişanlıyken yaşayan hemşire şiddetin bir tokatla başladığını ve her defasında dozunun biraz daha arttığını belirtti. Ailesinin ve arkadaşlarının itirazına rağmen sevdiği kişiyle evlenen genç kadının hayatı altüst oldu. Kadınlar gününde eşiyle yine tartışan hemşire şiddet gördü "yeter artık" diyerek ailesinin yanına gitti, polise şikâyet edip darp raporu aldı.

Genç kadın boşanırsa ailesine bir şey yapar korkusu ile boşanma davası açamadığını söyledi. Şiddet gören kadınlara seslenen S.S., "Ne olursa olsun aileniz sizin yanınızda ailenizden çekinmeyin. Şiddet gördüğünüzü saklamayın. Bir kez şiddet gördükten sonra ne yazık ki devamı geliyor. Sessiz kalmayın. Ben sustum, siz susmayın" diye konuştu.



'EMİNE BULUT GİBİ OLMASIN'



Sabah gazetesinden Fatma Göksu'nun haberine göre, anne D.S. ise kızının evlenmemesi için dil döktüklerini fakat dinletemediklerini söyledi. Kızının can güvenliğinin olmadığını belirten anne D.S., "Hiçbirimiz istemedik. 'Evleneceğim' dedi, engel olamadık. 41 günlük evliler ama 4 kez şiddet gördü kızım. Evladım yine şiddet gördü mü, canı yanıyor mu endişesi ile yaşamak istemiyorum. Sonunda şikâyetçi olmasına ikna edebildik. 'Seni 3. sayfa haberlerinde görmek istemiyorum kızım' dedim. 'Gidişat iyi değil. Ne olur bu kötülüğü kendine yapma' dedik. Evladımızın can güvenliği yok. Bir gün bir kavga esnasında kızım ölecek diye korkuyorum. Aleyna Çakır'ın, Emine Bulut'un ve daha nice katledilen kadınlardan birinin de kızım olmasını istemiyoruz" ifadelerini kullandı.



'KIZIM MANTIKLI DÜŞÜNEMİYOR'



Gözü yaşlı anne D.S., "Saçının teline zarar gelmesin diye çabaladık, zorluklar içinde büyüttük. Bir başkasının evladıma hunharca saldırmasını hazmedemiyorum. Damat denen şahıs 'Babanı, kardeşini öldürürüm, tararım diye kızımı tehdit ediyor. Ben her gün kızım evine gittikten sonra elim yüreğimin üstünde 'Kızım bugün kavga etti mi? Kızıma vurdu mu kızım öldü mü acaba?' diye düşünmekten yoruldum. Mesaj atıyorum ardından 1 dakika içinde cevap vermezse arıyorum. Ben bu korku ile yaşamak istemiyorum. O hasta adamın baskısı yüzünden panik atak oldum. Kızım mantıklı düşünemiyor sevgi zannettiği saplantı belki korkuya dönüştü. Kızıma tedavi aldıramıyorum. Çok çaresizim, tek isteğim kızıma bir şey olmasın" dedi.