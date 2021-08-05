Genç kıza "hukuk fakültesi" vaadiyle cinsel saldırı

Adana'da hukuk fakültesine sokma bahanesiyle kandırdığı genç kıza cinsel saldırıda bulunan zanlı gözaltına alındı.

Olay, 28 Temmuz günü merkez Çukurova ilçesi Mavi Bulvarda bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi.

İddiaya göre, üniversiteye hazırlanan E.K. (21), 2 ay önce sosyal medya üzerinden tanıştığı Ali Y. D. (25) ile görüşmeye başladı.



Bir süre görüşen E.K., sosyal medyadan Ali Y. D.’ye üniversite sınav sonuçlarının açıklandığını ancak istediği hukuk fakültesine puanının yetmediğini söyledi.

EVİNE ÇAĞIRDI



Ali Y. D. ise, “Tanıdıklarım var. Seni Marmara Üniversitesi’nin Hukuk Fakültesine yerleştirebilirim” dedi. Ali Y. D. genç kızdan kendisiyle ilgili evraklar istedi ve bunları bırakması için evine çağırdı. Zanlı, evraklarını bırakmak için evine giden E.K'nın fotoğraflarını çekmeye başladı.

Zanlı çektiği fotoğrafları ‘Dekan’ diye kaydettiği kişiye gönderdikten sonra E.K.’yi zorla öpmeye başladı. Ali Y. D., genç kızın karşı koyması üzerine E.K.’nin boğazını sıkarak tokat attı ve bir çok kez cinsel saldırıda bulundu.

Şiddet uygulamaya devam eden saldırgan, genç kıza zorla söylettiği sözleri videoya kaydetti. Ali Y. D., “Ben sana zorla bir şey yapmadım kanıtım var” dedi ve E.K.’yi evinden gönderdi.



AĞLARKEN POLİS GÖRDÜ



Evden çıkan genç kız hemen arkadaşını aradı ve bir parkta buluşarak gözyaşları içerisinde yaşadıklarını anlattı.



Parkta bulunan sivil polisin ağlayan genç kızı görünce şüphelenerek yanına gitti.



HER ŞEYİ POLİSE ANLATTI



Genç kız yaşadıklarını polise anlatınca olay ortaya çıktı. E.K. yaşadıklarını Ahlak Büro Amirliği'ndeki ifadesinde anlattı.



Gözaltına alınan ve hakkındaki suçlamaları reddeden Ali Y. D. ise hakkındaki suçlamaları reddetti.