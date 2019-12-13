Güleda'nın katil zanlısı hakkında istenen ceza belli oldu

Isparta'da Güleda Cankel'i öldürmekle suçlanan Zafer P'nin hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istendi.

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KADIN CİNAYETİ! Isparta'da sevgilisi tarafından eziyet edilerek öldürülen Güleda Cankel'in katil zanlısı Zafer Pehlivan'a istenen ceza belli oldu.

Olay, 19 Kasım'da Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güleda Cankel, eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Cinayetten sonra polise teslim olan zanlı tutuklandı. Zafer Pehlivan hakkında "tasarlayarak" ve "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı. ,

İddianamede, Güleda Cankel üniversiteyi kazandığı için Muğla'dan Isparya'ya taşınınca sanıkla arasının açıldığı belirtildi. İddianame, isparta birinci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Sanık yakında hakim karşısına çıkacak. 

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