Hatay'da kadın cinayeti: Cezaevinden kaçtı, eşini öldürdü

Hatay'da cezaevinden firar eden bir kişi, eşini bıçaklayarak öldürdü.



Hatay Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hapis yatan eşi tarafından, boşanmak isteyen, 41 yaşındaki Sibel Kaya öldürüldü.

Zanlı Ahmet kaya cezaevinden firar edip kadının yaşadığı eve gitti. Aralarında tartışma çıktı. Eşi, iki çocuk annesi kadını kalbinden bıçaklayarak kaçtı.

Çevredekilerin ihbari üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri Sibel Kaya'ya müdahale etti.

Hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamadı. Katil koca ise kısa süre içinde yakalandı.

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