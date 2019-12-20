İstanbul'da 900 km takip ettiği eşini 26 yerinden bıçakladı (Kadının durumu ağır)

Kadına şiddet! Boşanmak istediği kocası tarafından 900 km takip edilerek 26 yerinden bıçaklanan kadının durumu ağır.

Sivas'ta yaşıyan 20 yaşındaki Süleyha Kadar, iddiaya göre eşinden şiddet görüyordu. Gördüğü şiddete dayanamayan Kadar, dedesini arayarak İstanbul'a yanına gelmek istediğini söyledi.

Yaşlı adam torununu yanına alarak Süheyla'nın eşinden boşanması için avukat tuttu.



Süheyla'nın eşi ise boşanma isteğini reddetti. Sivas'tan İstanbul'a gelen koca 6 yıllık eşini takip etti ve evinin önünde 26 yerinden bıçakladı.



Ağır yaralanan kadın Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



artal asayiş ekipleri de bölgeyi karış karış taradı elinde bıçak yarası botunda kan damlası olan bir kişi gözaltına alındı bu aranan şüpheli çıktı



Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli tutuklanıp cezaevine gönderildi.



20 yaşındaki Süheyla Katar'ın hayati tehlikesi devam ediyor.

