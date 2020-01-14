İstanbul'da bir kadını sokak ortasında sopayla döven saldırgan tutuklandı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da sokak ortasında bir kadını sopayla döven saldırgan tutuklandı.



Küçükköy'de sopayla kadını dövüp yerlerde sürükleyen saldırgan Faik M, kadının şikayeti üzerine gözaltına alındı.

Saldırıya uğrayan kadın ifadesinde, Faik M'nin uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve oğlu ile arkadaşlık etmemesini söylemek için gittiğinde sopalı saldırıya uğradığını söyledi. Faik M. adliyeye sevki sırasında, "Ben davamda haklıyım. Hanımenfendi bana saldırdı. Kafama bıçakla vurdu" dedi.

Adliyeye sevk edilen Faik M. tutuklandı.



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