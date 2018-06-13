İsveç, kız çocuklarının zorla evlendirilmesi ya da sünnet edilmesinin önüne geçmek için yeni bir alarm kodu tanıttı.



Bu koda göre rızası dışında başka bir yere götürülen kız çocuklarından iç çamaşırlarına küçük bir kaşık gizlemeleri istendi.



Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Federasyonu'nda (FIGO) yer alan habere göre, havalimanlarındaki güvenlik kontrollerinden geçerken fark edilecek bu kaşık yetkililerin, kız çocuğunun tehlikede olduğunu anlamasına neden olacak.



Bu gibi durumlar için özel olarak eğitilecek güvenlik görevlileri gizlenmiş kaşığı fark ettikleri an gerekli tedbirleri alacak. İsveç'te kadınların sünnet edilmesi ya da zorla evlendirilmesi yasak, kadınların sünnet edilmek ya da zorla evlendirilmek için ülkeden dışarı çıkarılması da cezaya tabi.



Yetkililer söz konusu alarm koduyla aileleri tarafından zorla yurt dışına çıkarılan kız çocuklarını tespit edebilecek.

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