Kadın cinayetlerinde vahim tablo...

2018 yılının kasım ayında 31 kadın öldürüldü.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verilerine göre öldürülen kadınların 1’i 15-18 yaş, 9’u 36-65 yaş, 7’si 26-35 yaş, 5’i 19-25 yaş, 1’i 12-14 yaş ve 5’i 66 yaş ve üzeri yaş aralığındaydı. 4’ünün yaşı tespit edilemedi.



Öldürülen kadınların 12’si tespit edilemeyen kişiler tarafından, 10’u evli olduğu erkek tarafından, 2’si birlikte olduğu erkek tarafından, 2’si erkek kardeşi tarafından, 2’si akraba ya da tanıdığı kişiler tarafından, 1’i de imam nikahlı erkek tarafından öldürüldü.

Bu ay işlenen kadın cinayetlerinin 7’si şüpheli ölüm olarak kaydedilirken, 8 kadının neden öldürüldüğü tespit edilemedi ve 11’i kendi hayatına dair karar almak isterken öldürüldü.

25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla kadınların mücadeleleri medyada geniş yer buldu.



Günay Torun Bursa’da ekonomik bahaneler neticesinde kardeşi Halil Torun tarafından arabasında öldürüldü.



Gaziantep’te yaşayan 20 yaşında 2 çocuk annesi Sabiha Sepil, uykusundan uyanıp oynamasını isteyen imam nikahlı eşi tarafından çocuklarının gözü önünde ateşli silah ile öldürdü.



Diyarbakır’da 28 yaşındaki Vildan Nerede, evli olduğu erkek tarafından otomobilin içinde ateşli silahla öldürüldü.



Aydın ve Antalya’da farklı günlerde kimliği belirsiz 2 kadın deniz kenarında şüpheli bir şekilde ölü bulundu.



İstanbul’da yaşayan ve boşanma davası devam etmekte olan Zahide Oğuz, 2 kez uzaklaştırma kararına ve karakola yaptığı 12-13 şikayet dilekçesine rağmen evli olduğu Galip Oğuz tarafından evinde öldürüldü.



DÜNYADA HER GÜN 137 KADIN ÖLDÜRÜLÜYOR

Birleşmiş Milletler'in (BM) son yayınladığı rapora göre dünya genelinde her gün 137 kadın erkek şiddeti sonucu öldürülüyor. Rapora göre 2017 yılında dünya genelinde 87 bin kadın cinayeti gerçekleşirken, bu cinayetlerin 30 bini kadınların evli veya beraber olduklar erkekler tarafından gerçekleştirildi.

KADIN CİNAYETİNDE ÜRKÜTEN TABLO