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İzmir'in Torbalı ilçesinde, kavgalı olduğu kız arkadaşı Merve Y.'nin evine konuşmaya giden Yusufcan Ö. (19), genç kızın annesi Fadime Y.'yi (52) göğsünden bıçaklayarak öldürürken, babası Fahri Y.'yi (57) ise yaraladı. Yusufcan Ö., olay sonrası jandarma ekiplerince gözaltına alındı.



İzmir'de Yusufcan Ö., uzun süredir arkadaşlık yaptığı ve bir süredir kavgalı olduğu Merve Y.'nin evine konuşmaya gitti. Yusufcan Ö. ile Merve Y.'nin ailesi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşürken Yusufcan Ö., genç kızın annesi Fadime Y.'yi öldürdü, babası Fahri Y.'yi de göğsünden yaraladı.



Fahri Y., hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Y.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.



Olay sonrası teslim olan Yusufcan Ö., gözaltına alındı. Yusufcan Ö.'nün, ifadesinde, "Ben özür dilemek için sevgilimin evine gittim. Annesi 'Kızımı neden üzdün?' diyerek, burada bana tokat attı. Babası da yumruk atınca deliye döndüm. Evde bulduğum bıçakla önce sevgilimin annesini ardından da babasını bıçakladım" dediği öğrenildi. Yusufcan Ö.'nün jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.



'SANA İŞKENCE EDECEĞİM' DEMİŞ



İzmir'in Torbalı ilçesinde, ayrılmak istediği erkek arkadaşı Yusufcan Ö. tarafından annesi Fadime Y. bıçakla öldürülen, babası Fahri Y. ise yaralanan Merve Y.'nin polise verdiği ifadesi ortaya çıktı.



Uzun süredir Yusufcan Ö.'den ayrılmak istediğini; ancak erkek arkadaşının kendisini tehdit etmesi nedeniyle ayrılamadığını anlattığı belirtilen Merve Y.'nin "Eve geldi. Kapıyı annem açtı. Açar açmaz onu göğsünden bıçakladı. O sırada babam uyuyordu, gürültüyle uyandı. Yusufcan Ö., annemi bıçakladıktan sonra babama yöneldi ve onu da bıçakladı. Sonra bana doğru geldi, saçlarımdan tutup, sürüklemeye başladı. Bir yandan da 'Onları öldürdüm, ağabeyini de öldüreceğim; ama seni öldürmeyeceğim. Sana işkence edeceğim' diyordu. Akrabalarım, amcamın oğulları komşumuz olur. Onlar gürültüyü duyup, bizim eve doğru gelince korkup, kaçtı" dediği öğrenildi.



Öte yandan göğsünden bıçaklanan Fahri Y.'nin sağlık durumunun iyiye gittiği, eşinin ölümünün kendisine henüz söylenmediği belirtildi.

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