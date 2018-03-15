Manisa Turgutlar Mahallesi'ndeki ortaokulda okuyan bazı kız öğrencilere, yakında bakkal işleten İ.A.'nın tacizde bulunduğu iddia edildi.
Olayı öğrenen ailelerin şikayeti sonrası Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İ.A.'yı gözaltına aldı.
Tacize uğradığı öne sürülen kız öğrenciler de Çocuk Büro Amirliği'nde ifade verdi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen İ.A., nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kız öğrencilere taciz iddiasıyla gözaltına alındı, serbest kaldı
DHAKadına Şiddet
Manisa'da kız öğrencilere tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan İ.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Manisa Turgutlar Mahallesi'ndeki ortaokulda okuyan bazı kız öğrencilere, yakında bakkal işleten İ.A.'nın tacizde bulunduğu iddia edildi.