Kocaeli'de 11 gün önce cezaevinin kapısında gelinlikle karşıladığı dini nikahlı eşinden şiddet gördü

KADINA ŞİDDET! Kocaeli Gölcük ilçesinde 5 aylık hamile Hacer Atik, 11 gün önce cezaevindenin kapısında karşıladığı dini nikahlı eşinden şiddet gördüğünü iddia etti.

Gölcük’te yaşayan 5 aylık hamile olan Hacer Atik, 11 gün önce cezaevinden çıkan dini nikahlı eşi Muhsin Culfacı’yı gelinlikle kapıda karşıladı. Culfacı iddiaya göre, evdeki elektrikli sobayı Hacer Atik'in üzerine attı, ardından da döverek sağ elinde sigara söndürdü. Hastaneye giderek darp raporu alan Hacer Atik, şikayetçi oldu. Polis, Muhsin Culfacı’yı bulmak için çalışma başlatırken, Atik ise barınma evine götürüldü.

'BENİ YAKMAYA ÇALIŞTI'

Güvenlik görevlisi olarak çalışan, ayrıca taksi şoförlüğü yapan Hacer Atik, yaşadığı dehşet dolu anları şöyle anlattı:



"Gece 00.30’da işten geldim. Çok yorgundum. Geldiğimde yatakta yatıyordu. Acı çekiyor gibi görünüyordu. Fakat ben inanmadım. ‘Bana süt ver’ diye yalvarıyordu. Süt içirdim. Biraz zaman geçtikten sonra kendine geldi ve ‘Sana azap çektireceğim’ diyerek odanın ışığını söndürdü. Elektrikli sobayı üzerime tutarak beni yakmaya çalıştı. Daha sonra, dışında serum yazan ama içerisinde kimyasal bir madde olduğunu düşündüğüm şişeyi alıp, ‘Şimdi bu kimyasalı senin üzerine dökerek sana azap çektireceğim’ diyerek o maddeyi üzerime döktü. Sonra elindeki çakmağı yakarak, ‘Şimdi seni yakacağım.’ dedi. Konuşarak onu vazgeçirdim.”



''ŞİKAYETÇİ OLURSAN SENİ ÖLDÜRÜRÜM''



Dini nikahlı eşinin elinde ve yüzünde sigara söndürdüğünü ifade eden Hacer Atik, "Sağ elimin içinde içtiği sigarayı bastırarak söndürdü. Daha sonra çığlık atmamam için ağzımı ve burnumu kapatarak sigara izmaritini alnıma bastırdı.Ben şikayetçiyim. Bana, ‘Şikayetçi olursan seni öldürürüm’ demişti" ifadelerini kullandı.



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