Manisa'da cezaevinden izinli çıkarak eşini bıçaklayan zanlı tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde boşanmak üzere olduğu eşini bıçaklayarak ağır yaralayan zanlı adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Yaralı kadının ise tedavisi devam ediyor.



Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Gülten K'nin (24) vücudunun 20 yerinde bıçak darbesi olduğu, akciğer zarının yırtıldığı, dün 3 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi.



Gülten K'nin annesi Türkan D. yaptığı açıklamada kızının 7 yıl önce evlendiği A.K'den sürekli şiddet gördüğünü söyledi.



''İSTEDİĞİN OLDU''



Türkan D. şöyle konuştu:



"Kızım hep şiddet gördü. Kızımın parasını çaldı, evine bakmadı. Kızımın aç kaldığı zamanlar oldu. Biz sesimizi çıkarmadık, hep sustuk. Her şeyi benden bildi. Ben onu Allah'a havale ediyorum. Benim kızım bunları hak etmiyor. Olaydan sonra arayıp bana 'İstediğin oldu artık, kızını bıçakladım git gör' dedi.



A.K'ye en ağır cezanın verilmesini istediklerini belirten Türkan D. kendilerine bir daha yaklaşmaması konusunda da yetkililerden yardım istediklerini söyledi.



Olay Turgutlu'nun Avşar Mahallesi'nde dün, A.K. boşanma aşamasında olduğu eşi Gülten K'yi teyzesinin evinin önünde çok sayıda yerinden bıçaklamış, ağır yaralanan genç kadın Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.A.K, olayın ardından kaçmış, saklandığı bağ evinde jandarma tarafından yakalanmıştı. Daha önce çeşitli suçlardan hüküm giymiş zanlının cezaevinden izinli çıktığı, dün İstanbul'dan Manisa'ya gelerek eşini, çalıştığı tekstil fabrikasından teyzesinin evine kadar izlediği ve bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilmişti.

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