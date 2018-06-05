Kadın cinayetlerinde sayı yeniden artıyor.

Nisan ayında 30 kadın cinayete kurban giderken mayıs ayında ise sayı 37'ye ulaştı.

Faili tespit edilemeyen cinayetler veya şüpheli ölümler mayıs ayında da fazla.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verilerine göre Kadın cinayetlerinde bu ay 13 kadının ölümü şüpheli ölüm iken, 12 kadının ölümü tespit edilemedi. Kadınların 6’sı ekonomik nedenlerle, 3’ü kendi hayatına dair karar almak isterken, 2’si boşanmak ve 1’i barışma teklifini reddettiği için öldürüldü.

Bu ay kadın cinayetlerinde şiddetin boyutu da arttı, canice cinayetler gerçekleşti.



Konya’da 69 yaşındaki Ayşe Saçıkaralı bir dere yatağında bedeni parçalanmış halde cansız bulundu.

Kars’ta 9 aylık hamile Sezen Alkan, evli olduğu erkek tarafından öldürüldü. Sezen Alkan’ın sezaryenle alınan bebeği yaşam mücadelesi veriyor.



Bu ay içerisinde en çok kadın cinayetlerinin işlendiği iller: Bursa’da 7, Edirne’de 3, İstanbul’da 2.

KADINLAR YAKINLARI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMEYE DEVAM EDİYOR

Bu ay kadın cinayetlerinde 14’ünün faili tespit edilemezken, 10’u evli olduğu erkek tarafından, 6’sı akrabası, 4’ü oğlu, 2’si ayrıldığı erkek ve 1’i babası tarafından öldürüldü.



Öldürülen kadınların 15’i 36-65 yaş aralığındayken, 4’ü 26-35 yaş arasında, 3’ü 19-25 yaş arasında.



Eskişehir’de Derya Kuru, Ankara’dan birlikte araçla yola çıktığı Hayati Gür tarafından ateşli silahla araç içerisinde öldürüldü. Kuru’yu öldüren katil Hayati Gür sonrasında da intihar etti.



Kastamonu’da 38 yaşındaki Pınar Çelik, birlikte yaşadığı Gencay G. tarafından kesici aletle öldürüldü.

ÇOCUK İSTİSMARI DEVAM EDİYOR



Çocuk istismarına dair basına yansıyan haberlere göre 23 çocuk bu suça maruz kaldı. Ancak gerçek rakamların bundan çok daha fazla olduğu biliniyor.



Çocukların 12’si tanımadığı kişiler tarafından istismara, kamuya açık alanlarda uğradılar.



Antalya’da düştü denilerek hastaneye götürülen 2.5 yaşındaki Suriyeli bebeğe istismar uygulandığı tespit edildi, bebeği hastaneye getirenler gözaltına alındı.



Adıyaman’da sokak ortasında 11 yaşındaki çocuk okul servisini beklerken oradaki esnaf İlyas B. tarafından taciz edildi.

Kristen Stewart

KADIN MÜCADELESİ DÜNYA'DA DA DEVAM EDİYOR

İrlanda’da kadınlar kürtaj yasağına karşı sürdürdükleri direnişi kazandılar. Yapılan referandumda kürtaj yasağına ilişkin yasalar kaldırıldı ve kadınlar kazandı.



Şili’de tacize karşı kadınlar meydanlardaydı.



Dünyanın büyük sinema ödül törenlerinden biri olan Cannes Film Festivali’nde #MeToo hareketine de öncülük eden kadın sanatçılar damgasını vurdu.



Kadınlara zorunlu topuklu ayakkabı giymelerini öngören festivale karşı oyuncu Kristen Stewart ayakkabılarını çıkartarak kırmızı halıda yürüdü.

BEYOĞLU'DA YÜRÜYEN KADINA SİLAHLI SALDIRI