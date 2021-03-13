Muğla'da erkek şiddeti can aldı: Bensu Narlı, Serhat Kantaş tarafından öldürüldü

Muğla'da Bensu Narlı adındaki 23 yaşındaki bir kadın evinin kapısını açınca silahlı saldırıya uğradı. Narlı, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan katil zanlısı Serhat Kantaş yakalandı.

DHA 13.03.2021 - 09:34 | Son Güncelleme : 13.03.2021 - 10:11

Muğla'da erkek şiddeti can aldı: Bensu Narlı, Serhat Kantaş tarafından öldürüldü

Muğla'da 23 yaşında bir kadın evinde vurularak öldürüldü. 

Milas ilçesinde meydana gelen olayda Bensu Narlı adındaki genç kadın evinin kapısını açınca silahlı saldırıya uğradı. 

Saldırgan Serhat Kantaş, genç kadına tabancayla ateş açtı. 

Göğsünden yaralanan Bensu Narlı hayatını kaybettti. 

Olayın cuma akşamı saat 19.30 sıralarında meydana geldiği bildirildi. 

Katil zanlısı Serhat Kantaş, daha sonra kayıplara karıştı. 

Silah sesini duyan çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. 

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Narlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Narlı'nın cansız bedeni, olay yerindeki savcının incelemesinin ardından Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA 

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Serhat Kantaş'ı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

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