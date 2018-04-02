Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın babasıyla buluştu

Mersin’in Tarsus ilçesinde bindiği yolcu otobüsünde Suphi Altındöken tarafından tecavüz edilerek vahşice öldürülen Özgecan Aslan’ın ölümünün üzerinden 3 sene geçti.

Özgecan'ın ölümü tüm Türkiye'de ses getirdi, birçok kentte kadın cinayetlerinin durdurulması için protesto gösterileri düzenlendi.

Özgecan’ın öldürülmesinin ardından Nihat Doğan sosyal medya hesabı Twitter’dan attığı "Siz de mini eteği giyip soyunup laik sistemin ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca da bas bas bağırmayacaksın” mesajı nedeniyle büyük tepki çekmiş, tepkiler üzerine attığı tweeti silmişti.



BABASIYLA BULUŞTU

Nihat Doğan, Özgecan Aslan’ın babası Mehmet Aslan ile buluştu.

Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşan Doğan şu notu düştü:

"Karşımda oturan, ' bunca sapığın kol gezdiği Sokaklara çıktığınızda biraz daha tedbirli olup mini etek giymeyin' minvalinde Ahu sungur adlı bayana cevaben attığım twittimi, Kışın ortasında mini etek giymediği halde Onunla özdeşleştirmeye çalıştırılan hunharca katledilmiş Özgecan Aslan kardeşimizin Babası her zaman konuştuğum evine gittiğim survivor öncesi uçağa binmeden beni arayıp başarı dileyen en son kişi olan yüce Gönüllü Mehmet Aslan abimdir. Özellikle sosyal medyada kendi ahlaksız yaşam tarzlarını Özgecan kardeşimiz üzerinden tahakküm etmeye çalışmak suretiyle her seferinde şahsıma saldıran bizden gibi görünen Fakat bizden olmayan zulüm 1453 te başladı diyen, Mankurt, Hakk düşmanı batılın piçleri, çomarları bu fotoya çok iyi baksın..Özgecan Aslan kardeşimizin ailesi benim ailemdir bende onların evladıyım..buradan size ekmek çıkmaz.Ayrıca Konuşmak her kişinin, hakk konuşmak er kişinin işidir, ben Hakk konuşuyorum hakikat konuşuyorum. Sizin derdiniz benle değil benim Hakk konuşmamla :) dönen dönsün ben dönmezem yolundan :) haydi şimdi başka kapıya....."

ÖZGECAN'IN KATİLİ ÖLDÜRÜLDÜ