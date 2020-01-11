Samsun'da eşinin darbetmesi sonucu tek gözünü kaybetti

Samsun'un Bafra ilçesinde kocasının darp etmesi sonucu tek gözünü kaybeden kadın cezaevinde tutuklu bulunan kocasına boşanma davası açtı.

Tedavi gördüğü hastaneden kendi isteğiyle taburcu olan ve başka doktorlara gidip umut arayan Elif Kesler, boşanma davası açtığı tutuklu eşiyle ilgili olarak, "Bir anlık öfkeyle beni bu hale getirdi. Dünyamı karartı" dedi.



Başka hastaneye de muayene olan Kesler, 'Hasar gören gözün acilen alınması lazım, yoksa diğer gözde de görme kaybı olabilir' cevabını aldı.

13 Ocak'ta tekrar OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gidecek olan Kesler'in görme yetisini kaybeden gözü ameliyatla alınacak.

Tutuklu bulunan Mehmet Kesler

Eşi Mehmet Kesler'e boşanma davası açan ve şu an kızları Zeynep (7) ve Beyza (5) ile kardeşi Ersin Keskin'in evinde kalan Elif Kesler, çocukları için mücadele etmeye devam edeceğini anlatarak, yardım istedi.

DARP ETTİĞİ EŞİNİ HASTANEYE GÖTÜRDÜ



Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana gelen olayda 29 Aralık 2019'da Elif Kesler ve kocası arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucunda darp edilen kadın yaralanarak eşi tarafından hastaneye kaldırıldı.



Bafra Devlet Hastanesi'ne götürülen kadının yaşadığı darp sonrası gözünü kaybetme ihtimali olduğu belirtilmişti.



Tedavisine Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne devam edilen Elif Kesler, tek gözünün görme yetisini kaybetti.



Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Mehmet Kesler'i gözaltına aldı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Kesler, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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