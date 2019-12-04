Kadın cinayeti haberleri... Şüpheli ölümüyle Türkiye gündemine oturan üniversitesi öğrencisi Şule Çet davasında karar çıktı.

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand ile Şule Çet'in babası İsmail Çet, aile yakınları, tarafların avukatları ile davaya müdahil olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı katıldı.

Sanıkların esas hakkındaki savunmalarını yapmalarının ardından mahkeme kararını açıkladı.

Sanık Çağatay Aksu müebbet ve 12 yıl 6 ay, Berk Akand ise 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gazi Üniversitesi öğrencisi Çet, 29 Mayıs 2018'de, Ankara'daki bir plazanın 20'nci katından düşerek yaşamını yitirmiş, olayla ilgili Çağatay Aksu ve Berk Akand hakkında dava açılmıştı.

Cumhuriyet Savcısı bir önceki celse açıkladığı esas hakkındaki mütalaasında, sanıklardan Çağatay Aksu'nun "kasten öldürme" suçundan bir kez müebbet ve "cinsel saldırı" ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 39 yıla kadar, Berk Akand'ın ise Aksu'nun işlediği suçlara yardımdan 31 yıla kadar hapsini istemişti.