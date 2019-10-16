Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet (23), geçen yıl 28 Mayıs'ta saat 03.50'de bir plazanın 20'nci katından düşerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili sanıklar Çağatay Aksu (34) ve Berk Akand’ın (33), Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'cinayet', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'hürriyeti tehdit' suçlarından tutuklu olarak yargılaması sürüyor.



Şule Çet davasının 4’üncü duruşması Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor.

İNTİHAR BULGUSU YOK

Davanın bu görülen duruşması öncesi, mahkemenin Çet'in psikolojisini incelenmesi için bilirkişi heyeti talep ettiği Gazi Üniversitesi, bilirkişi raporunu tamamlayarak mahkemeye sundu.

Gazi Üniversitesi öğretim üyesi 3 psikiyatri uzmanından oluşan bilirkişi heyetinin hazırladığı raporda, 'Maktulün intihar edebileceği konusunda dosyada bir bilgi veya gözlemin olmadığı' belirtildi. Raporda ayrıca, Çet'in elindeki bir tutam saç için de 'intihar kanıtı olarak kabul edilemeyeceği' tespitinde bulunuldu.