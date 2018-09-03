Kanada'nın Alberta eyaletindeki Osoyoos Golf Klubü'nde çalışan 25 yaşındaki Christina Schell, işvereninin 'çalışırken sütyen takma zorunluluğu' getirmesinin ardından bu zorunluluğa uymayacağını ifade etmiş ve bu nedenle işten çıkarılmıştı.

Genç kadına kovulma nedeni olarak servis yaparken tişörtün altına sütyen veya atlet giymek zorunda olduğu yönündeki yönetmeliğe uymaması gösterildi.

Golf kulübünün müdürü Doug Rubb, genç kadına bu yönetmeliğin kendi 'can güvenliği' için gerekli olduğu ve uymaya mecbur olduğu söylemiş ancak Schell'e göre çalışırken sütyen takmasının ya da takmamasının kendi güvenliği için bir önemi yok.

"SÜTYEN BERBAT BİR ŞEY"

﻿2 yıl önce rahatsız ve sağlıksız olduğu gerekçesiyle sütyen takmayı bıraktığını ifade eden Schell, konuyu insan hakları mahkemesine taşıdı.



Genç kadın, mahkemeye gitmesinin nedenini yönetmelik hazırlanırken yaratılan cinsiyet eşitsizliği olarak ifade ederek erkeklere yönelik hazırlanan böyle bir kıyafet yönetmenliğinin olmadığına dikat çekti.

Geçtiğimiz hafta, Kanada'nın Manitoba eyaletinde bir McDonald's şubesinde çalışan bir kadın işe sütyensiz gitme hakkı için verdiği hukuk savaşını kazanmıştı.

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