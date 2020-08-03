2020 temmuz ayında 36 kadın öldürüldü, 11 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu.



Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verilerine göre öldürülen 36 kadından 18’inin neden öldürüldüğü tespit edilemedi, 5’i ekonomik bahaneyle, 13’ü de boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak isterken öldürüldü.

Temmuz ayında öldürülen 36 kadının 3’ünün kim tarafından öldürüldüğü tespit edilemedi. 11’i evli oldukları erkek, 5’i birlikte olduğu erkek, 5’i tanıdığı biri, 4’ü eskiden evli olduğu erkek, 2’si akrabası, 2’si babası, 2’si eskiden birlikte olduğu erkek ve 2’si de oğlu tarafından öldürüldü.



KADINLAR EN ÇOK EVLERİNDE VE SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRÜLDÜ



Kadınların 18’i evinde, 6’sı sokak ortasında, 2’si arabada, 2’si arazide, 2’si otelde, 1’i ıssız bir yerde ve 1’i de iş yerinde öldürüldü. 4 kadının nerede öldürüldüğü tespit edilemedi. Bu ay öldürülen kadınların yüzde 50’si evlerinde, yüzde 17’si sokakta öldürüldü.





Kadınların 24’ü ateşli silahlarla, 5’i kesici aletle, 3’ü boğularak, 1’i darp edilerek ve 1’i de yüksek atılarak öldürüldü. 2 kadının nasıl öldürüldüğü tespit edilemedi.



Ulaşılabilen veriye göre kadınların 3’ü bir işyerinde çalışıyor, 33 kadının ise çalışma durumu bilinmiyor.



PINAR GÜLTEKİN'İN ARDINDAN