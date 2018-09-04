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Ankara Mamak’ta 30 Ağustos günü dolmuşta yer verme kavgası nedeniyle çıkan kavgada Nazan Bozkurt’a küfür ederek ölüm tehtidinde bulunan kişinin İzzet A. olduğu belirlendi.



Bozkurt’un şikâyeti üzerine şüpheli İzzet A. hakkında soruşturma başlatıldı. Şüpheli şahsın 3 ayrı suçtan araması olduğu ve hakkında yakalama kararı bulunduğu iddia edildi.



Nazan Bozkurt

Bozkurt şuç duyurusu dilekçesinde şunları kaydetmişti:



“Polisi arayacağımı duyunca Cebeci gazinolarının olduğu yerde indi. Şahıs minibüsten indikten sonra taksiye binerek oradan uzaklaştı. Çekmiş olduğum videoyu, şahsın bulunması ve bir tanıyanın çıkmasını düşünerek internetten paylaştım. Gelen yorumların birkaçında bana bu şahsın isminin İzzet A. olduğunu yazdılar. Şahıs kendi sosyal medya profilini kapattı. Konuyla ilgili haber yayınlandı. Kamuoyunda bu konu ile ilgili çok sayıda tepki mesajları gelmiştir. Ben de şahıs hakkında şikâyette bulunmaya karar verdim ve polis merkezine geldim.



Bana gelen mesajlar doğrultusunda ismini verdiğim İzzet A. isimli şahsı sistemde bana gösterilen fotoğrafından kesin ve net olarak teşhis ettim. Beni ölüm ve tecavüzle tehdit eden, ağza alınmayacak küfürler eden, halkın kutsal değerlerine hakaret eden isminin İzzet A. olarak öğrendim şahıs hakkında davacı ve şikâyetçiyim.”

SOKAK ORTASINDA KADINA ŞİDDET KAMERADA