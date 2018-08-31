Kadına yönelik şiddet ve taciz olaylarına bir yenisi de Ankara'dan geldi.

Nazan Bozkurt isimli kadın toplu taşıma aracında tacize uğradı.



Nazan Bozkurt konuyla ilgili kişişel Facebook sayfasında video paylaştı.

Bozkurt, "Cezasız kalan suç kadar suçluya cesaret veren bir şey yoktur" notuyla yaptığı paylaşımda "Biri bacağımı dürttü, tanıdık biri mi diye kafamı kaldırdığımda kalk şu kadına yer ver dedi" açıklamasında bulundu.



''Yaşlı kadına niye yer vermedin'' diye bağırmaya devam eden adama, ''Kalkarım veya kalkmam, siz bana ne hakla dokunursunuz'' cevabını veren Bozkurt küfürlerin sona ermemesi üzerine olayı videoya almaya başladı.

Şoföre dolmuşu karakola çekmesini söylediğini ancak şoförün ben para kazanıyorum dediğini belirten Nazan Bozkurt, adamın darp etmeye varan sapkınlıklarına müdahale etmediğini söyledi.



Adam, Nazan Bozkurt'a yumruk atacakken araya bir erkek yolcu girmesiyle ve yanındaki kadının zorlamasıyla dolmuştan indi.

