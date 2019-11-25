Ülkelerin yüzde 90'ı cinsiyetçi, 379 milyon kadın şiddet gördü (2018 raporu)

2018 yılında 379 milyon kadının aile içi şiddet gördü.

Georgetown Kadın, Barış ve Güvenlik Enstitüsü’nün hazırladığı Kadın, Barış ve Güvenlik Endeksi'nin hazırladığı raporda, 167 ülkede yapılan araştırmaya göre ülkelerin yüzde 90'ının cinsiyetçi yasalara sahip olduğu, bu ülkelerde kadınlara negatif ayrımcılık yapan en az bir yasa olduğunu gösterdiğine dikkat çekildi. Araştırma, 2018’de 379 milyon kadının aile içi şiddet gördüğünü de ortaya koydu.

Türkiye’de ise kadınların en önemli sorunu olarak ‘şiddet’ üst sıralarda yer alıyor. Bu kapsamda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nün 2018 verileri ‘kadına şiddet’ ve ‘kadın cinayeti’ vakalarının artışını gözler önüne serdi.

TÜRKİYE'DE 1 YILDA KADINA ŞİDDET VAKASI 4 BİN ARTTI

2017 yılında 24 bin 52 kadına şiddet vakası gerçekleşirken bu rakam geçtiğimiz yıl 28 bin 554’e yükseldi.

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