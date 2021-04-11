Uzaklaştırma kararı durdurmadı: 9 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

İstanbul Pendik'te 36 yaşındaki Arzu İlhan Koca, ikinci eşi Göksal Koca tarafından dokuz yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

Üç çocuğunun babası olan ilk eşinden ayrıldıktan sonra evlendiği Göksal Koca ile sık sık tartışmalar yaşamaya başlayan Arzu İlhan Koca, eşi hakkında uzaklaştırma kararı talebinde bulundu.

Geçtiğimiz gün Pendik'in Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddia edildiği üzre Göksal Koca, uzaklaştırma kararına uymayarak zorla eve girdi. Eşiyle tartışmaya başlayan katil zanlısı, dört çocuğunun gözü önünde karısını dokuz yerinden bıçakladı.

Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın ardından kaçan Göksal Koca ise bir süre sonra polise teslim oldu.

"BANA BIÇAKLA YÜRÜYÜNCE KAÇTIM"

Kocası tarafından öldürülen Arzu İlhan Koca’nın ağabeyinin eşi Münise İlhan, “Tartışmaya başladılar. Sonra Göksal onun telefonunu aldı. O da telefonunu ver dedi vermedi. Göksal bıçağı nereden aldı bilemiyorum. Bıçaklıyordu, ben elinde bıçak olduğunu bilmediğim için dövüyor sandım. Sonra bana bıçakla yürüyünce kaçtım. Sonra o da kaçtı” dedi.

Olaya tanık olan mahallelilerden Figen Şansal, “Akşam dokuz, dokuz buçuk civarında polis arabalarının ışıkları eve vuruyordu. O şekilde gördük. Zaten yan tarafta sürekli olay oluyordu polis geliyordu. Bu sefer olay cinayete kadar gitmiş. Ambulansa koyarken gördük kadını. Kadının ikinci evliliği. İlk eşinden 3 tane kızı vardı, ikinci evliliğinden de bir tane oğlu vardı 1,5 yaşında” şeklinde konuştu.