Zeynep Şenpınar kimdir?

Kadın cinayeti! Muğla'da milli boksör tarafından öldürülen Zeynep Şenpınar, 25 yaşında Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden geçen yıl mezun olmuştu.

Olay, 24 Mayıs 2020 tarihinde meydana geldi. 25 yaşındaki Zeynep Şenpınar beraber yaşadığı erkek arkadaşı tarafından evde bıçakla ağır yaralandı.

Şenpınar'ın erkek arkadaşı Selim Ahmet Kemaloğlu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbarın ardından olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Şenpınar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

ZEYNEP DARP EDİLMİŞ

Ölüm nedeninin tespiti için cesedi Muğla Adli Tıp Kurumuna götürülen Zeynep Şenpınar'ın vücudunda kesikler ve boğazında morluklar olduğu belirtildi.

CİNAYETİN ARDINDAN TWEET ATMIŞ



Öte yandan, Selim Ahmet Kemaloğlu'nun, cinayetin hemen ardından kendisine ait Twitter hesabından "İki cana kıydınız, gözünüz aydın" paylaşımı yaptığı ortaya çıktı. Zanlının paylaşımın sonuna iki Türk bayrağı emojisi koyması ise dikkati çekti.



Selim Ahmet Kemaloğlu'nun paylaşımı, kısa sürede çok sayıda vatandaşın tepkisini çekti.

Zeynep Şenpınar, memleketi Kahramanmaraş'ta babasının yanına defnedildi.