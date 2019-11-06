Orkun Olgar ile Macerasever (3 Kasım 2019)

“Macerasever” ile Orkun Olgar, adrenalinin en yüksek seviyede olduğu sporlar eşliğinde Türkiye’nin keşfedilmemiş güzelliklerini ekrana getirmeye devam ediyor.

MACERASEVER 3 KASIM 2019

2 Kasım Pazar günü yayınlanan karma bölümde; Kaçkar dağlarının zirvesinde Heliski macerasıyla başlayan heyecan, Kartepe’de tipi altında geçen bisiklet turu, Uludağ’ın diğer yüzünün soğuk ve ıssız zirvelerinde kar motorlarıyla yaşanan kar kampı, İstanbul Boğazı’nda deniz kanosuyla mücadele, baharın ilk günlerinde Antalya Tahtalı Dağı’nın hala karlı olan zirvelerinden kayak ve bisikletle Antik Phaselis Limanı’ndaki macera ve son olarak baştan başa Enduro motorlarla geçilen Frig Vadisi ekrana geldi.

Orkun Olgar ile Macerasever, Pazar 22.15'te NTV'de...