111 yıllık Dörtyol Tren İstasyonu depremlerde hasar gördü

ÇATIDA YAN YATAN BACA TEHLİKE TEŞKİL EDİYOR



Tren seferlerinin devam ettiğini belirten istasyonun hemen karşısında oturan 43 yaşındaki Yakup Kaya, “Yıkılmış şekilde çatıda yan yatan baca tehlike teşkil ediyor. Eski ama kale gibi hala dışarıdan çok sağlam duruyor. Deprem sabahı tren seferleri yoktu. Antakya ve İskenderun'daki depremzedeler farklı şehirlere gideceği için seferler devam etti. Bugünlerde normaline döndü, günde 3-4 sefer yapılıyor" ifadelerin kullandı.

