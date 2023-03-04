111 yıllık Dörtyol Tren İstasyonu depremlerde hasar gördü

Hatay'da 1912 yılında Anadolu Osmanlı Demiryolları tarafından yapılan Dörtyol Tren İstasyonu, depremlerde hasar aldı. Çatısının bir kısmı zarar gören, bacaları düşen istasyonun duvarlarında da çatlaklar oluştu.

111 yıllık Dörtyol Tren İstasyonu depremlerde hasar gördü

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da tarihi yapılar da zarar gördü. Dörtyol Tren İstasyonu da bu yapılardan biri, üst katında lojmanı bulunan yapının çatısında kaymalar oldu, bacaları yıkıldı, duvarlarında çatlaklar meydana geldi.

111 yıllık Dörtyol Tren İstasyonu depremlerde hasar gördü - 1

ÇATIDA YAN YATAN BACA TEHLİKE TEŞKİL EDİYOR

Tren seferlerinin devam ettiğini belirten istasyonun hemen karşısında oturan 43 yaşındaki Yakup Kaya, “Yıkılmış şekilde çatıda yan yatan baca tehlike teşkil ediyor. Eski ama kale gibi hala dışarıdan çok sağlam duruyor. sabahı tren seferleri yoktu. Antakya ve İskenderun'daki depremzedeler farklı şehirlere gideceği için seferler devam etti. Bugünlerde normaline döndü, günde 3-4 sefer yapılıyor" ifadelerin kullandı.

111 yıllık Dörtyol Tren İstasyonu depremlerde hasar gördü - 2
111 yıllık Dörtyol Tren İstasyonu depremlerde hasar gördü - 3
111 yıllık Dörtyol Tren İstasyonu depremlerde hasar gördü - 4

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