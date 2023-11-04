13. Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali başladı

BursaFotoFest 2023'te "Fotoğrafın Ustaları" başlığı altında Türkiye'de fotoğrafa ve fotoğraf sanatına uzun yıllar yön vermiş, hizmet etmiş usta isimler de katkıda bulunacak. Erhan Sevenler, İbrahim Zaman, Güler Ertan, Gültekin Çizgen, Ozan Sağdıç ve Ahmet Esmer, Türkiye'nin fotoğraftaki serüvenini aktaracak.



Ayrıca atölyeler, gösteriler, sanatçı konuşmaları, ustalarla söyleşi, portfolyo değerlendirmeleri gibi birçok yan etkinlik düzenlenecek.



12 Kasım'a kadar sürecek festivalde, Cumhuriyet'in bugüne ulaşmasında kişi, kurum, siyasi ve kültürel iz bırakanların izdüşümleri ile dünyadaki örnekleri sergilenecek. Sanat, kültür, endüstriyel üretkenlik, günlük yaşam biçimleri, önemli toplumsal ve bireysel olayları belgelemek ya da fotoğraflamak ise festivalin alt başlıkları olarak belirlendi.

