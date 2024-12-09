Romalı askere ait 2 bin yıllık mezar bulundu: "Bilinenlerden daha eski"

Geçtiğimiz ay Hollanda'nın Heerlen kentinde dikdörtgen bir çukur keşfeden arkeologlar, bunun ilk başta bir kiler olduğunu düşündü. Ancak yapılan incelemeler, çukurun bir Roma askerine ait mezar olduğunu ortaya koydu.



Mezarda; bileklik, çanak çömlek parçaları ve Antik Roma’ya özgü Terra Sigillata adlı üç tabak bulundu. Tabaklardan birinin üzerinde “FLAC” yazması, askerin adının “Flaccus” olduğu sonucunu doğurdu. Bilim insanları, kalıntıları MS 1. yüzyılın ilk yarısına tarihlendirdi.



"ÖZEL BİR ÖNEME SAHİP"



Heerlen Belediyesi’nin 4 Aralık tarihli açıklamasında, mezarın bölgedeki bilinen diğer Roma mezarlarından daha eski olduğu belirtildi. Kültür ve mirastan sorumlu Belediye Meclis Üyesi Jordy Clemens, “Bu eşsiz keşif, geçmişimizi daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor. Aynı zamanda Roma dönemi Heerlen’in, Hollanda için ne kadar özel bir yer olduğunu gösteriyor” dedi.



Arkeologlar, elit olmayan kişilere ait antik mezarlarda isimlere nadiren rastlandığını vurgulayarak, keşfin önemine dikkat çekti. Flaccus’un, Roma İmparatorluğu’nda stratejik yolların kesişim noktasında bulunan Coriovallum (bugünkü Heerlen) bölgesindeki askeri bir yerleşkede görev yaptığı düşünülüyor.



Bölgede yürütülen kazı çalışmalarının Aralık ayında da devam etmesi planlanıyor.