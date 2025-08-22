2 milyar yıllık mağara turizme kazandırılacak

2 milyar yıllık Yazkonağı Mağarası’nın turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı. Ekipler, birlikte mağaraya giderek incelemelerde bulundu. Yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda olan mağaranın yapısı incelendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, Ordu’nun turizm çeşitliliği açısından çok zengin, doğa turizminde de öne çıkan bir şehir olduğunu söyledi. Bu mağaranın turizme kazandırılmasının önemine değinen Toparlak, "Yaz Konağı Mağarası'nda MTA tarafından mağara araştırmaları yapıldı. Ordu’da 40’ın üzerinde mağara araştırması yapıldı. Turizm açısından sarkıt ve dikitlerini tamamlamış iki tane mağara öne çıktı; biri Yazkonağı Mağarası, diğeri Topçam Mağarasıydı. Dolayısı ile burası çok önemli bir mağara, turizme açılması her anlamda hazırlanan bir mağara. Buradan başlayarak Ordu’nun turizm çeşitliliğini, turist ve misafir sayısını artırmak arzusundayız" diye konuştu.