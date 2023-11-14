2. Uluslararası Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali 16 Kasım'da başlayacak

Devlet Tiyatroları (DT) tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali 16-26 Kasım'da seyirciyle buluşacak. Üsküdar Tekel Sahnesi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı Sükun Işıtan, festivalin Atatürk Kültür Merkezi ve DT Üsküdar Tekel Sahnesi'nde gerçekleşeceğini söyledi.

Işıtan, insanlık tarihi boyunca yaşamın her alanına, kadının özgün bir bakış açısı kattığını ifade ederek, "Kadın, dünyanın en güzel yarısıdır. Var olduğu ve var ettiği her yerde derin ve renkli bir duyarlılığa sahiptir. Bu nedenle hayatın sahnedeki yansıması olan tiyatroda da kadının varlığının tiyatronun en güzel yarısını oluşturduğunu söyleyebiliriz." dedi. Festivali, kadınların dünyaya olan katkılarına bir saygı duruşu niteliğinde tasarladıklarını belirten Işıtan, şunları kaydetti:



"Dünyanın dört bir yanından sadece kadınların yazdığı seçkin tiyatro performansları bir araya getirilecek. Sadece oyunlar bazında değil festivali daha da zenginleştirecek kadın yazarların söyleşileri, seminerler ve atölyeler de düzenlenecek. İstanbul'un sanat ve kültür yaşamına dünyanın dört bir yanından gelen ekipler katkı sağlayacak. Festivalde bu yıl 7 ülkeden, 12 tiyatro oyunu tiyatroseverlerle buluşacak. Sanatseverler, Küba, Bulgaristan, Tataristan, Moldova, Gürcistan, Yunanistan ve Türkiye'den seçilmiş kadın yazarlara ait seçkin sahne performanslarını izleyebilecek."



Toplantıya, İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Mehmet Fatih Dokgöz, Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcıları Ebru Aytürk Şayan ve Efe Erkekli de katıldı.



FESTİVAL HAKKINDA



Festival, Küba'dan gelen Ecos Company'nin 16 Kasım'da AKM'de sahneleyeceği "Bernardo, Hayır!" oyunuyla başlayacak. Türkiye'den 6, yurt dışından 6 olmak üzere, 12 oyunun seyirciyle buluşacağı festivalde, dünyanın dört bir yanından kadınların yazdığı tiyatro metinlerinin sahne performansları izlenebilecek. Etkinlik kapsamında ayrıca oyunlar üzerine söyleşiler, uzman eğitmenlerden tasarım, dramatik yazarlık, oyunculuk ve dans alanlarında seminer ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.

