2024'ün "konser zengini" sanatçıları: En çok kim kazandı?

Pandemide büyük yara alan konser ekonomisi, kendini toparladı.

Forbes Türkiye'nin haberine göre 2024’ün "Konser Zenginleri" listesinde yer alan sanatçıların biletli konser cirosu 158 milyon euroluk hacme ulaştı.

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2023'te yaptığı 12 milyon euro ciro ile 2024'ün zirvesinde yer alan megastar Tarkan, geçen yıl biletli konser vermediği için bu yıl lesteye alınmadı.



ZİRVE CEM ADRİAN'IN

2023’te ikinci sırada yer alan Cem Adrian, 2024’te verdiği 188 konser ve 8 milyon euroluk geliriyle ilk sırada yer aldı.