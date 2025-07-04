2024'ün "konser zengini" sanatçıları: En çok kim kazandı?
Türkiye’de 2 bin 432, yurt dışında 246 konser veren 70 şarkıcı ve müzik grubu 2024’te konser satışlarından toplam 158 milyon euro ciro yaptı. 8 milyon euro geliriyle Cem Adrian zirvede yer alırken, 7.4 milyonla Hakan Altun ikinci sırada.
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Forbes Türkiye'nin haberine göre 2024’ün "Konser Zenginleri" listesinde yer alan sanatçıların biletli konser cirosu 158 milyon euroluk hacme ulaştı.
LİSTEDE TARKAN YOK
2023'te yaptığı 12 milyon euro ciro ile 2024'ün zirvesinde yer alan megastar Tarkan, geçen yıl biletli konser vermediği için bu yıl lesteye alınmadı.
ZİRVE CEM ADRİAN'IN
2023’te ikinci sırada yer alan Cem Adrian, 2024’te verdiği 188 konser ve 8 milyon euroluk geliriyle ilk sırada yer aldı.
İKİNCİ HAKAN ALTUN
Listede Cem Adrian'ın ardından ikinci sırasında, 7.4 milyon euro cirosuyla 21 sıra yükselen Hakan Altun yer aldı.
YALIN VE MERT DEMİR YÜKSELİŞTE
Altun'u Yalın takip ederken listelye ilk kez giren ve en hızlı çıkış yapan isim Mert Demir oldu.
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