2025 Eurovision Şarkı Yarışması ne zaman, nerede yapılacak?

Yaklaşık 35 milyon İsviçre Frangı tutarında olacak yarışmanın maliyeti Basel kantonu yönetimi tarafından karşılanacak. 69. Eurovision Şarkı Yarışması, Mayıs 2025'te gerçekleştirilecek.



Bu yıl yarışmaya İsveç'in Malmö kenti ev sahipliği yapmıştı.



ÜÇÜNCÜ KEZ İSVİÇRE'DE YAPILACAK



2024 yarışması'nı "The Code" adlı şarkısıyla Nemo'nun kazanmasından dolayı İsviçre'de yapılacak.



1956 yılında Lugano ve 1988 yılında Lozan'da yapılmasının ardından üçüncü kez İsviçre'de organize edilecek.



