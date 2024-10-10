2025 Survivor yeni sezon başlama tarihi: Survivor ne zaman başlıyor?

Ogeday Girişken, Survivor 2024 All Star’da bir kez daha kupayı kazanmıştı. TV8 ekranlarının sevilen programı Survivor, gelecek yıl yine sevenlerine keyifli anlar yaşatacak. Survivor 2025'in yeni sezon tarihi, sevilen yarışma programının takipçileri tarafından sorgulanıyor. Öte yandan yeni sezonda yarışacak isimler de merak ediliyor.



2025 SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Survivor'ın 2025 yayın tarihi henüz belli olmadı.



Survivor 2024 All Star ilk bölümüyle geçecen sene 1 Ocak 2024 tarihinde başlamıştı.



2025'in Ocak ayı içinde başlayacağı tahmin edilen yarışmanın net tarihi ve oyuncu kadrosunun, önümüzdeki kasım ya da aralık ayında netleşmesi bekleniyor.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

