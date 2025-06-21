25 kiloya kadar düşen Nihal Candan hayatını kaybetti

29 kiloyla kaldırıldığı hastanede 25 kilonun altına düşen sosyal medya fenomeni Nihal Candan, hayatını kaybetti.



Anoreksiya nervoza hastalığı nedeniyle yemek yemeyi reddeden Nihal Candan, yoğun bakımda tadavi altına alınmıştı.

19 Haziran'da kalbi duran ve tekrar çalıştırılan Candan'ın, bugün yeniden kalbinin durduğu öğrenildi.

Nihal Candan'ın hayatını kaybettiği haberini Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu sosyal medya hesabından duyurdu.



ANOREKSİYA TEŞHİSİ SONRASI TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Candan, "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla 5,5 ay cezaevinde tutuklu kaldıktan sonra anoreksiya nevroza teşhisiyle tahliye edilmişti.



Ancak Nihal Candan sağlığına kavuşamadı. Hastalık nedeniyle artık hiçbir şey yiyip içemez hale geldi.

25 KİLOYA DÜŞTÜ, YOĞUN BAKIMA ALINDI



Yeterli besin alamayan ve yemeyi reddeden genç kadın 25 kiloya kadar düşerken, yoğun bakım tedavisini de reddetti.



Ailesinin ve arkadaşlarının ısrarıyla yoğun bakıma kaldırılsa da sağlık durumu iyiye gitmedi.

